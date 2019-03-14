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США запланировали испытания ракет средней дальности

02:29, 14 марта 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters. "Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.

По словам  чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными.

Как сообщал УНИАН, ранее в США испытали корректируемую миниатюрную планирующую авиабомбу.

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Теги: #США#ракеты