США запланировали испытания ракет средней дальности

Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров.

В августе США намерены испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров. Читайте такжеСША начнут производство деталей для ракет, запрещенных ДРСМД Об этом заявил представитель Пентагона , пишет Reuters. "Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США. Если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев и будет иметь дальность действия около 1000 километров. По словам чиновника, США также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. Он отметил, что обе ракеты будут обычными, а не ядерными. Как сообщал УНИАН, ранее в США испытали корректируемую миниатюрную планирующую авиабомбу.

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