В США испытали корректируемую миниатюрную планирующую авиабомбу

Силы специальных операций и ВВС США признали первый этап испытаний боеприпаса успешным.

Силы специальных операций США совместно с ВВС провели первый этап испытаний миниатюрной планирующей корректируемой авиационной бомбы GBU-69/B SGM.

Согласно сообщению компании Dynetics, разработавшей боеприпас, в ходе испытаний военные проверяли работу системы обмена данными с боеприпасом, которая позволяет задавать бомбе новые цели по мере ее полета, пишет N+1.

Разработка планирующей авиабомбы GBU-69/B ведется с 2016 года. Боеприпас имеет в длину 1,06 метра и диаметр 11,4 сантиметра. Авиабомба оснащена раскладывающимся крылом размахом 71 сантиметр. Масса боеприпаса составляет всего 27 килограммов, из которых 16 килограммов приходятся на боевую часть. GBU-69/B при сбросе с самолета способна планировать на расстояние до 37 километров.

Бомба оснащена системой связи theX-Net, разработанной американской компанией Raytheon. Она представляет собой программно определяемую радиостанцию, способную принимать и отправлять данные целеуказания. Система связи поддерживает динамическую смену частоты, что позволяет повысить эффективность передачи данных в условиях радиопомех.

Читайте такжеТурция испытала первую авиабомбу собственного производства

Силы специальных операций и ВВС США признали первый этап испытаний боеприпаса успешным. Во время этого этапа испытания боеприпаса проводились на тяжеловооруженных самолетах AC-130. До конца 2019 года авиабомбу планируется испытать сбросом с беспилотного летательного аппарата.

Американские военные планируют использовать GBU-69/B на самолета AC-130, а также небольших беспилотниках. На тяжеловооруженных самолетах новый боеприпас будет сбрасываться с помощью интегрированной трубной системы.

Параллельно с GBU-69/B для американских военных ведется разработка еще одного миниатюрного авиационного боеприпаса - G-CLAW. Создание этой авиабомбы ведется с 2014 года. Она представляет собой планирующий боеприпас массой всего 22,7 килограмма. Длина бомбы составляет 104 сантиметра. Этот боеприпас можно применять с турбовинтовых самолетов Cessna Caravan и беспилотников типа RQ-7 Shadow.

Ранее УНИАН сообщал, что ВВС США испытали усовершенствованную версию мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет более 13 т.