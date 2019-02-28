В РФ уже ставят ставки: в конфликте Индии и Пакистана могут "встретиться" российский Т-90С и украинский Т-84

По мнению эксперта, параметры защиты и огневая мощь Т-90С и Т-80УД, на основе которого созданы танки Т-84 украинского производства, сопоставимы.

В конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире возможно сражение танков российского и украинского производств.

Об этом пишет в своем блоге на «Яндекс.Дзен» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

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Специалист отмечает, что основным танком индийской армии является Т-90С Bhishma, производимый в России и Индии, тогда как с пакистанской стороны «в районе границы в Кашмире замечены танки Т-84 украинского производства» - созданные на основе Т-80УД.

«Судя по всему, если власти Индии не отреагируют на призыв премьер-министра Пакистана Имран Хана к диалогу, пакистанским танкам Т-84, равно как и индийским Т-90С, в скором времени предстоит настоящий боевой дебют», - отметил эксперт.

По мнению эксперта, параметры защиты и огневая мощь Т-90С и Т-80УД сопоставимы.

Как сообщал УНИАН, в воздушном бою между Индией и Пакистаном сошлись Су-30 и F-16. Бой произошел в небе над Индийской стеной. В нем приняли участие 24 пакистанских самолета, против которых выступили восемь истребителей ВВС Индии. Среди них был и МиГ-21, которым управлял плененный в Пакистане пилот.

Пакистанские F-16 выпустили две ракеты. Одна из них – AMRAAM – сбила индийский МиГ-21. Индийский пилот Вартаман катапультировался и приземлился на пакистанской территории, где его схватили. Ожидается, что он вернется в Индию завтра.