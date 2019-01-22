«Укроборонпром» договорился о сотрудничестве с ведущей компанией израильского ОПК

Реализация дальнейших проектов будет происходить с использованием механизмов обмена технологиями и практическим опытом применения новых вооружений.

Государственный концерн «Укроборонпром» подписал Меморандум о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems Ltd.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по системам обеспечения связи, наблюдения и разведки для сухопутных и воздушных сил, воздушно-спасательному оборудованию, радиолокационным станциям, оборудованию для защиты портов, модернизации бронетанковой техники.

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«Меморандумом предусмотрено, что реализация дальнейших проектов будет происходить с использованием механизмов обмена технологиями и практическим опытом применения новых вооружений», - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что Elbit Systems Ltd является высокотехнологичной компанией, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушных, сухопутных и военно-морских систем, а также продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 21 января подписали соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.