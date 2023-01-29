Защитники Украины отбили атаки россиян, в частности, возле Бахмута и Угледара.

Украинские военные мощно ударили по оккупантам. В Генштабе ВСУ рассказали о новых успехах наших воинов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункты управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Кроме этого, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

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