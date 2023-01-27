Враг нанес 44 авиационных удара, из них 18 - с использованием БпЛА типа Shahed-136.

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены.

В результате атак погибли люди, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 относительно российского вторжения

"За прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них - с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сообщении.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты. При этом предупреждают, что высокой остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ракетный обстрел

Как сообщал УНИАН, накануне, 26 января, Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Захватчики били дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях.

В результате вражеской атаки в Украине погибли 11 мирных жителей, еще 11 ранены.

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