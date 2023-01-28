По его словам, из 30 новобранцев выжило только 10.

Оккупант 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался на огромные потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов.

Как свидетельствует новый перехват Главного управления разведки, потери в подозрении оккупанта составляют более 60 процентов. Фактически выживает 10 из 30 оккупантов.

"Я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю. Наш лагерь расп*дарасили вообще весь. *бать, нах*й, мозги прямо на деревьях висели. Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й", - жалуется оккупант.

По его словам, ВСУ накрывают российские позиции ежедневно непрерывно. Однако оккупантам приказали стоять. Россияне пытаются не допустить прорыва украинских воинов.

"Когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл*дь, - за один раз - мог три раза умереть. Прям, чудом я, бл*дь, выжил, нах*й"

Собеседник тем временем доложил окупанту, мобилизованные во время учений в России за 2 месяца поспивались: "Все деньги про*бали бл*д. Сейчас сюда приедут, они ох*еют".

Оккупант отметил, что все "мобики" шокированы положением дел на передовой. Однако есть и хорошие новости - за участие в боевых действиях с оккупанта снимут две судимости.

Мобилизация в России

Вскоре после объявления частичной мобилизации в России в сентябре уровень поддержки войны упал до 34%. При этом уже вскоре он значительно увеличился. Бывший чиновник Кремля рассказал журналистам WSJ, что внутренний опрос Кремля относительно войны свидетельствует о том, что россияне будут терпеть еще один раунд мобилизации.

В Генштабе сообщали, что в Российской Федерации не могут решить вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Как отмечали аналитики ISW, плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство.

В недавнем аудиоперехвате женщина обсуждая с оккупантом состояние мобилизации в России заявила, что в армию РФ забирают непригодных по здоровью лиц.

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