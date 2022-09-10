Зеленский подчеркнул, что украинские военные будут идти только вперед, освобождая территорию Украины от оккупантов, потому что у Украины нет другого выхода, кроме как победить агрессора.

Зимний период может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, которые оккупировала Россия, но для этого нашей армии требуется систематическая поставка необходимых видов вооружения.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский, принимая участие в панельной дискуссии на 17-й встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), сообщает Офис главы государства.

"Я считаю, что эта зима – переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они (оккупанты – УНИАН) бегут на некоторых направлениях. Если бы мы были чуть сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее", – сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что украинские военные будут идти только вперед, освобождая территорию Украины от оккупантов.

"Мы всегда готовы отстаивать свою землю", – отметил он.

Как отметил Зеленский, своеобразное контрнаступление Украины началось еще 24 февраля, когда общество объединилось в борьбе против врага и переосмыслившего свое отношение к родине и родной земле.

"Все стали одной профессии. Эта профессия - украинец, содержание профессии - выжить. Поэтому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна", – сказал президент.

Он подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как победить агрессора в этой войне.

"Все мы точно верим в победу больше, чем они (захватчики – УНИАН), и это главное. Главное наше оружие – что мы верим, знаем, чувствуем победу", – резюмировал глава государства.

Напомним, на Харьковщине украинские бойцы освободили еще два населенных пункта.

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