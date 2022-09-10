По словам Алексея Данилова, ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться интересы Украины.

Украина должна лишить Россию даже желания нападать на своих соседей, особенно так, как это произошло с нашим государством. А ВСУ во время своего контрнаступления остановятся там, где будут заканчиваться интересы украинской стороны.

Такие заявления сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью порталу "Голос Америки".

"Мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", — сообщил Данилов.

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Секретарь СНБО также рассказал, каким должно быть окончание войны. Она завершится только после освобождения всех украинских территорий, которые временно оккупировала Россия.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", — добавил Данилов.

Напомним, в конце июля российский писатель Борис Акунин спрогнозировал, что сейчас наступила последняя глава недолгой истории Российской Федерации. А военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях "горячая" фаза войны закончится до конца текущего года. Это зависит от интенсивности поставок оружия западными партнерами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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