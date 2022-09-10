Президент также напомнил обществу цену свободы.

Президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупацию от российских захватчиков населенных пунктов на Харьковщине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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Президент подчеркнул, что общество должно помнить - свобода не дается легко.

"Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!", - отметил президент.

Напомним, также Зеленский в очередной раз призвал не оглашать результаты действий ВСУ до официальных сообщений. Президент попросил не усложнять своей спешкой задачи для украинской армии.

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