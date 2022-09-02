Женщина пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть общий сын.

31-летняя жительница Днепропетровской области выведывала у своего мужа-военного данные о расположении, в частности, его позиций ВСУ на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Информатор предоставляла РФ данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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На российскую разведку женщина работала с мая.

Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и они имеют общего сына. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка.

Контактным лицом был военнослужащий РФ, который пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.

Полученную информацию она передавала через мессенджеры военной разведки РФ, где ее использовали для артиллерийских и авиаударов.

Предательницу задержали после очередной передачи данных.

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Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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