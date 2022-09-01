Повреждения получили магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория, а также газопроводы и линия электропередач.

На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных сооружений и другие здания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в течение дня враг неоднократно бил по Никопольскому району - под обстрелами были Никопольская, Марганецкая, Мировська, Червоногригорьевская громады.

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"По уточненным данным, в результате действий оккупационных войск РФ в Червоногригорьевской ТГ сегодня повреждены полсотни частных домов, более трех десятков хозяйственных сооружений, с десяток объектов, среди которых – магазины, лицей, поселковый совет, амбулатория. Также газопроводы и линия электропередач", - рассказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе назвали направления, на которые РФ перебрасывает войска и планирует усилить наступление.

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