Президент подчеркнул, что воли Украины и ее партнеров достаточно, чтобы оборвать путь зла, на который стала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отличие от украинской формулы мира, формулой российского президента Владимира Путина стала смерть, с которой невозможно договориться. Президент отметил, что тот, кто пытается уничтожить Украину и Европу, должен просить пощады, и тогда получит ответ - трибунал.

Как передает корреспондент УНИАН, в своей речи после вручения премии имени Карла Великого Зеленский подчеркнул, что для него большая честь представлять на этой премии украинский народ, и выразил надежду, что отныне украинский язык будет звучать в этом зале еще не один раз.

"Россия пошла агрессией не только против нас... Это война России за прошлое: преодолевая километры украинской территории, Россия пыталась преодолеть годы европейской истории. Истории нашей с вами - именно тех 73 лет, когда здесь вручается эта премия", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что Украина предлагает победу не просто в этой войне, а над агрессией, аннексией, сожжением городов, депортациями, катастрофой генецида еще где-нибудь на земле.

"Мы предлагаем и приближаем общую победу над тем, кто достал все это старое зло со страниц прошлого, чтобы уничтожить наше будущее, о котором все мы и вся Европа мечтаем для себя и для своих детей", - отметил глава государства.

Он также добавил, что Россия по собственной воле стала на путь зла, однако воли Украины и ее партнеров достаточно, чтобы оборвать этот путь и путь любых таких же агрессоров.

Зеленский призвал мир присоединиться к реализации украинской формулы мира, которая состоит из 10 постепенных шагов.

Он уточнил, что эту формулу мира не воспринимает только агрессор - Россия, но "он один и мы его не боимся".

"Но Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. И он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?... Человечество еще не знало никого, кто мог бы договориться со смертью... Тот, кто пытается уничтожить Украину и Европу, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ - трибунал", - подчеркнул президент.

По его словам, решимость мира приведет к тому, что заинтересованность в мире возникнет и в России, однако это произойдет, когда "там не будет источника смерти".

По мнению Зеленского, сейчас только оружие остановит "эту смерть", вот почему союзникам Украины важно быть твердыми и решительными в помощи оружием украинским воинам.

Президент также выделил стремление вступления Украины в Евросоюз и НАТО, отметив, что флаги НАТО рядом с флагами Украины на ее восточной границе станут мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда.

"Именно сейчас решается, будет ли эта война последней в Европе, все зависит от нашего с вами единства, скорости и настроенности на победу", - добавил он.

Визит Зеленского в Германию - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Аахен в Германии Зеленский получил международную премию имени Карла Великого "за защиту свободы, демократии и европейских ценностей", лауреатами которой в этом году стали президент Украины и ее народ.

Во время своего визита в Берлин президент Украины встретился с лидерами Германии - президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

В ноябре 2022 года Зеленский презентовал миру украинскую формулу мира, которая имеет 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

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