Во дворце Бельвю немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила в условиях усиленных мер безопасности.
Как пишет агентство DTS, в целом в столице страны Берлине усилены меры безопасности из-за визита Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где находится резиденция президента, на позициях были выставлены снайперы.
После переговоров между лидерами двух стран, украинского президента с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. После этого они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.
Владимир Зеленский также прокомментировал свой визит в Германию. "Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, в военном плане и финансово до тех пор, пока это будет необходимо", - коротко прокомментировал глава государства.
Отметим, что это первый визит Зеленского в Германию с начала войны в Украине. Из Рима, где украинский президент был накануне, в Берлин он добирался самолетом немецких ВВС в сопровождении истребителей.
Примечательно, что детали программы визитов ни в Италию ни в Германию не разглашались до последней минуты.
Зарубежные визиты Зеленского
После полномасштабного вторжения Владимир Зеленский почти год никуда не выезжал из страны. Первый визит он совершил в декабре 2022 года в Вашингтон.
После этого он осуществил еще несколько визитов в европейские страны.
А вчера украинский президент поехал в Рим, где встретился с руководством страны и Папой Римским Франциском.