Это первый визит Зеленского в Германию с начала войны в Украине.

Во дворце Бельвю немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила в условиях усиленных мер безопасности.

Как пишет агентство DTS, в целом в столице страны Берлине усилены меры безопасности из-за визита Зеленского. В берлинском районе Тиргартен, где находится резиденция президента, на позициях были выставлены снайперы.

После переговоров между лидерами двух стран, украинского президента с воинскими почестями примет канцлер Олаф Шольц в своей канцелярии. После этого они вместе полетят в Аахен, где Зеленскому вручат премию Карла Великого.

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Владимир Зеленский также прокомментировал свой визит в Германию. "Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, в военном плане и финансово до тех пор, пока это будет необходимо", - коротко прокомментировал глава государства.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Германию с начала войны в Украине. Из Рима, где украинский президент был накануне, в Берлин он добирался самолетом немецких ВВС в сопровождении истребителей.

Примечательно, что детали программы визитов ни в Италию ни в Германию не разглашались до последней минуты.

Зарубежные визиты Зеленского

После полномасштабного вторжения Владимир Зеленский почти год никуда не выезжал из страны. Первый визит он совершил в декабре 2022 года в Вашингтон.

После этого он осуществил еще несколько визитов в европейские страны.

А вчера украинский президент поехал в Рим, где встретился с руководством страны и Папой Римским Франциском.

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