Сегодня Зеленский встретился с Шольцем в Берлине.

В настоящее время прекращение боевых действий в Украине и начало переговоров с РФ невозможно, поскольку это стало бы замораживанием войны и "диктатом" со стороны России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"Украина готова к миру, но Украина, вполне понятно и оправдано, хочет, чтобы это не означало какое-то замораживание войны и диктат со стороны России", – заявил канцлер.

Шольц отметил, что Россия осуществила "империалистическое, агрессивное" нападение на Украину, поэтому мир и безопасность всей Европы сейчас находятся под угрозой. Канцлер выразил уверенность, что говорить о мире нужно, но в контексте мирного плана, предложенного Зеленским.

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"Россия должна вывести свои войска, потому что без этого вообще не о чем говорить. Этот месседж я также пытаюсь передать в других странах мира, когда общаюсь с другими лидерами", – заявил Шольц, добавив, что Германия будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Визит Зеленского в Берлин

Сегодня президент Украины находится с официальным визитом в Германии – первым сначала полномасштабного вторжения РФ в Украину. К этому визиту Германия приурочила анонс крупнейшего пакета военной помощи за все время.

Примечательно, что из Рима, где Зеленский побывал с визитом накануне, украинского президента в Берлин доставили VIP-самолетом немецкой армии в сопровождении истребителей. Так немцы прямо показали, насколько важен для них этот визит.

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