Доподлинно программа визита президента Зеленского в Германию пока неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Это первый визит главы государства в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – написал Зеленский в Telegram.

Отметим, что доподлинно программа визита президента Зеленского в Германию пока неизвестна.

Видео дня

Визит Зеленского в Германию

О возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию стало известно 3 мая. Тогда сообщалось, во время поездки Зеленский встретится, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Однако впоследствии сообщалось, что этот визит может оказаться под угрозой срыва. Издание t-online писало, что в Киеве "раздражены утечкой информации" о визите Зеленского, и рассматривают отмену поездки.

Вас также могут заинтересовать новости: