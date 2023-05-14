Зеленский получил международную премию имени Карла Великого в немецком Аахене.

В немецком Аахене президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили международную премию имени Карла Великого за европейские заслуги, лауреатами которой в этом году стали Зеленский и украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие в коронационном зале ратуши Аахену перед церемонией вручения премии встретили Зеленского стоя и долговременными аплодисментами.

На церемонии присутствовали и лауреаты премии прошлых лет, в частности, члены белорусской оппозиции и родные белорусских политзаключенных - Светлана Тихановская, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, жена Валерия Цепкало Вероника, а также экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и другие.

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С речью перед вручением премии выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В частности, Шольц вспомнил фразу из первого обращения Зеленского украинскому народу после начала полномасштабного вторжения: "Президент тут".

"Редко в истории такие несколько слов имели такое большое действие. Было понятно, что украинский народ не преклонится перед российской агрессией и выстоит... И только из-за этого мы можем быть сейчас здесь", - сказал канцлер.

Он отметил, что впервые за всю историю вручения премии ею награждается президент и целый народ. Кроме того, Шольц напомнил, что Зеленский стал президентом под лозунгом "слуга народа", а следовательно, по мнению канцлера, стал именно таким президентом - слугой народа. Он также подчеркнул, что эта премия определяет преклонение Европы перед мужеством украинского народа и его президента.

"Украина - это Европа", - подытожил канцлер.

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что украинцы защищают не только Украину, но и Европу и ее ценности - демократию, верховенство права, свободу слова и свободу определять свою судьбу самостоятельно. Она отметила, что Украина вдохновляет всю Европу и на протяжении почти 10 лет неоднократно демонстрирует свою решимость и стремление к Евросоюзу.

"Украина воплощает в себе все то, что означает европейская идея. Это мужество, отстаивание своих убеждений, борьба за ценности и свободу, борьбу за мир и единство. Поэтому я убеждена, что Украина одержит победу, обретет мир, а ее мечта о месте в нашей европейской семье осуществится", - добавила президент ЕК.

В свою очередь, Моравецкий сказал, что именно Украина защищает европейские границы от российской агрессии. По его мнению, Зеленский является одним из наиболее выдающихся лидеров международного масштаба этого столетия.

После произнесения речей президенту Украины вручили саму награду. Как известно, с 1950 года эту премию ежегодно присуждают тем, кто внес выдающийся вклад в дело европейского единства. Премия Карла Великого названа так в честь короля франков, основателя Священной Римской Империи и вручается в Аахене, откуда он и правил, объединяя Европу.

О награждении украинцев и президента этой премией стало известно в декабре 2022 года.

Тогда на сайте премии отметили, что украинский народ стал жертвой "невыразимо жестокой российской агрессивной войны, которая противоречит международному праву", и во главе с президентом Зеленским защищает "не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, но и Европу и европейские ценности".

Визит Зеленского в Германию

Как сообщал УНИАН, сегодняшний визит Зеленского в Германию состоялся впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В частности, в Берлине президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и оставил в гостевой книге немецкого президента благодарность ФРГ и ее народу.

"В самое сложное время в новейшей истории Украины Германия оказалась нашим настоящим другом и надежным союзником, решительно стоя рядом с украинским народом в борьбе за свободу и демократические ценности", - написал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что вместе "мы одержим победу и вернем мир в Европу".

По данным СМИ, Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, может также посетить Францию.

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