Россия потенциальным подрывом Запорожской АЭС хочет переложить ответственность, что она этого не делала.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно быть готовым проверить Запорожскую АЭС на предмет дистанционных взрывных устройств перед восстановлением полного украинского контроля над станцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Есть серьезная угроза, потому что Россия технически готова к тому, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская власть четко доводит информацию об этой угрозе до международных партнеров, чтобы все понимали, почему Россия это делает.

"Потому что надо найти логику, кроме того, что они террористы - есть еще и логика в этих действиях. Для того, чтобы партнеры поняли, какая будет реакция Украины, и давили политически на Россию, чтобы она даже не думала о таком", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что для россиян "сегодня важно после слабости на поле боя, которую они продемонстрировали в течение года, останавливать нас теми или иными неожиданными террористическими актами как подрыв Каховской дамбы, так и возможный локальный подрыв и затем выброс (на Запорожской АЭС)".

Зеленский отмечает, что Россия вероятным подрывом АЭС хочет переложить ответственность. "Россия хочет показать, что война опасна для мира, и чтобы спровоцировать это так, что это сделали не они", - добавил глава государства.

"Это будет очень сложно, чтобы в это кто-то поверил. Но тем не менее, для информационного пространства, чтобы люди боялись этого, для того, чтобы потом партнеры, особенно те, которые являются скептиками - чтобы они начали политически останавливать Украину и останавливать контрнаступательные действия", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что Украина подробно говорила, что станция должна перейти под полный контроль украинских властей.

"Очень важно, чтобы в момент перехода - даже этот момент очень опасен - чтобы МАГАТЭ, которая является посредником и может привлекать других партнеров и другие государства (есть государства, которые не против к привлечению к этому процессу) - в момент перехода контроля от России к Украине очень важно, чтобы все было проверено, потому что может быть дистанционное заминирование", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент Украины призывает мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы не допустить реализации российскими террористами потенциального сценария радиационной катастрофы на Запорожской АЭС.

"Внимание мира и каждой страны, каждого лидера и конкретное ощутимое давление на Россию - все это комплекс очень нужных вещей, чтобы не допустить радиационных инцидентов на Запорожской атомной электростанции", - сказал Зеленский.

В этой связи президент сказал, что надо начинать работу над 12 пакетом санкций Европейского Союза. "Украина действительно не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом" и ее руководителей, потому что представители этой компании продолжают оккупировать Запорожскую АЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", - отметил Зеленский.

Угроза теракта на ЗАЭС - что известно

До 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Президент Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на ЗАЭС, а глава ГУР Буданов отметил, что ситуация на ЗАЭС является очень серьезной, поскольку РФ заминировала станцию.

В то же время в "Энергоатоме" заявляют, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после события, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

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