По его словам, Украина все равно имеет двухпартийную поддержку Конгресса.

Президент Владимир Зеленский отверг опасения относительно того, что Украина может потерять поддержку Вашингтона после президентских выборов в США.

Зеленского в интервью BBC подчеркнул, что к тому времени украинцы уже одержат победу в войне против Российской Федерации.

Таким образом, глава государства ответил на вопрос о возможности потери поддержки США, если президента Джо Байдена, который пообещал поддерживать Украину сколько угодно, не переизберут в ноябре 2024 года.

Видео дня

Зеленский отметил, что Украина все еще пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, а не только действующего президента.

"Кто знает, где мы будем [когда состоятся выборы]? Я верю, что к тому времени мы одержим победу", - считает Зеленский.

Американские выборы и Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал из-за заявлений губернатора штата Флорида Рона Десантиса, который, как ожидается, попытается побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. он заявил, что защита Украины от вторжения РФ не является жизненно важным интересом для США и раскритиковал республиканцев, которые поддерживают оказание помощи Киеву.

Однако сразу несколько ключевых сенаторов-республиканцев критически отреагировали на комментарии губернатора Флориды Рона Десантиса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления аналитиков о возможной потерю нашей страной поддержки Вашингтона на фоне президентских выборов в США. По его убеждению, Украина может сохранить поддержку союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: