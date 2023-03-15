Некоторые из них были удивлены изменением позиции политика, прослеживают также то, что Десантис копирует Трампа.

Несколько ключевых сенаторов-республиканцев критически отреагировали на комментарии губернатора Флориды Рона Десантиса о том, что поддержка Украины не является "жизненно важным" национальным интересом для США.

Как пишет CNN, коллеги Десантиса по партии выражают несогласие как с идеей о том, что помощь Украине не является сверхважной для США, так и с формулировками, которые он использует для описания захватнической войны, которую ведет Россия.

В частности, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, комментируя слова губернатора, отметил: "Сказать, что это не имеет значения, значит сказать, что военные преступления не имеют значения". Он подчеркнул, что агрессия России "выходит за границы Украины".

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Сенатор Джон Корнин сказал, что был "несколько удивлен", узнав о позиции Десантиса. Он отметил, что позиция "вызывает вопросы".

"Губернатор Десантис – ветеран. Он умный парень. Я считаю, что он был очень хорошим губернатором, и я не понимаю его слова, что Украина не важна для Соединенных Штатов", – сказал республиканец из Техаса.

Представитель республиканцев в Сенате Джон Тьюн сказал, что он не согласен с Десантисом, "но среди членов партии существует разнообразие мнений".

"Он не одинок в этом. Вероятно, в 24 году на нашей стороне будут другие кандидаты, которые, возможно, разделят такую точку зрения, и, конечно, ее придерживаются республиканцы по всей стране. Я бы утверждал, и я думаю, что большинство людей в этой стране осознают, насколько важно, чтобы Украина дала отпор России и прекратила эту агрессию, и они были суверенной страной", – говорит Тьюн.

Сенатор Марко Рубио обратил внимание на то, что Десантис охарактеризовал войну как "территориальный спор".

"Это не территориальный спор. ... Не был бы территориальным спором, если бы Соединенные Штаты решили, что хотят вторгнуться в Канаду или захватить Багамские острова. То, что кто-то заявляет права на что-то, не означает, что это принадлежит ему", –сказал Рубио, работающий в комитете по международным отношениям и являющийся вице-председателем комитета Сената по разведке.

Кто такой Рон Десантис и что он говорил об Украине

Рон Десантис - 46-й губернатор Флориды (с 2019 года). В 2013-2018 годах представлял 6-й округ штата Флорида в Палате представителей. СМИ отмечают, что в 2014-2015, 2017 годах он решительно поддерживал предоставление вооружения для Украины с целью сдерживания агрессии России.

Теперь, когда, как ожидается, Десантис попытается побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, его риторика в отношении Украины изменилась. Накануне он заявил, что защита Украины от вторжения РФ не является жизненно важным интересом для США и раскритиковал республиканцев, которые поддерживают оказание помощи Киеву. Также, по его убеждению, президент Джо Байден делает для Украины слишком много.

Эти комментарии сделали Десантиса идеологически ближе к бывшему президенту Дональду Трампу. Сам Трамп заявлял журналистам, что Десантиса "подражает тому, что он говорит" об Украине. Экс-президент США отмечал, что ранее Десантис "был совсем другим". Другие республиканцы также утверждают, что губернатор копирует Трампа – в его стиле, в политике по реформе социального обеспечения, и теперь в отношении к Украине.

В ответ на скандальные комментарии республиканца МИД Украины пригласил Десантиса посетить Украину, "чтобы он получил более глубокое понимание о полномасштабном вторжении России".

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