Глава ведомства убежден, что Украина может сохранить поддержку союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления аналитиков о возможной потере нашей страной поддержки Вашингтона на фоне президентских выборов в США.

В интервью "ВВС-Украина" Кулеба высказал мнение, что "мы можем пережить любой выбор республиканцев". По его убеждению, Украина может сохранить поддержку союзников.

"Самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере", - сказал Кулеба

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Выборы в США в 2024 году - что стоит знать

В ноябре 2024 года в США состоятся 60-е выборы президента США. Некоторые аналитики предполагают, что после них уровень поддержки Украины Соединенными Штатами Америки может уменьшиться.

Ранее разгорелся скандал из-за реплики губернатора штата Флорида Рона Десантиса, который, как ожидается, попытается побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Как отмечают журналисты и его коллеги по партии, в последнее время его риторика в отношении Украины претерпела изменения. Если несколько лет назад он поддерживал предоставление оружия Украине, то теперь заявил, что защита страны от вторжения РФ не является жизненно важной интересом для США. Он также раскритиковал президента-демократа Джо Байден за то, что тот, мол, делает для Украины слишком много, и республиканцев, которые поддерживают оказание помощи Киеву. Его заявления оказались схожими с позицией бывшего президента США Дональда Трампа, который даже обвинил губернатора в подражании.

После упомянутых комментариев несколько ключевых сенаторов-республиканцев выразили несогласие с Десантисом и раскритиковали его за изменение позиции и формулировки вроде "территориальный спор", которые он употреблял относительно войны в Украине.

В то же время отдельные республиканцы отметили, что среди представителей партии и ее избирателей есть немало тех, кто разделяет мнения Десантиса.

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