Ожидается, что оккупанты продолжат осуществлять удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Вскоре враг попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. "Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административную границу Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области", - отметил он.

По словам Громова, для уничтожения критической, прежде всего энергетической, инфраструктуры Украины Кремль и в дальнейшем будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам по всей стране.

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"Их интенсивность будет зависеть от способности российского оборонно-промышленного комплекса обеспечить вооруженные силы средствами высокоточного поражения большой и средней дальности", - пояснил генерал.

Кроме того, он добавил, что на это будут влиять и способности Ирана по экспорту в Россию ракет и ударных беспилотников.

Что происходит в Донецкой области

Напомним, в декабре в Министерстве обороны Украины сообщали, что российские войска хотят выйти на границы Донецкой области до конца года.

В конце декабря из-за повреждения магистрального газопровода на Харьковщине в Донецкой области остановились котельные.

По данным Минобороны, сейчас самые тяжелые бои с российской армией продолжаются в районе Соледара. Несмотря на заявления оккупантов о захвате города, командование ВСУ отчитывается об уничтожении более 100 захватчиков.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала, как сейчас выглядят Соледар и Бахмут.

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