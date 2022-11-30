За сутки защитникам удалось уничтожить полтысячи российских захватчиков.

Российские военные, пришедшие с войной в Украину, несут масштабные потери. С начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла 88 тысяч 880 путинских вояк.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки украинские военные уничтожили 500 российских оккупантов. Также армия противника потеряла 3 танка (с начала полномасштабной войны - 2 тыс. 914).

Кроме того, за сутки в России стало меньше боевых бронированных машин на 6 штук (всего с 24 февраля 2022 года 5 тысяч 872). Также ВСУ уничтожили одну артиллерийскую систему РФ (всего 1 тыс. 902 штуки).

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Не досчиталась путинская армия и семи БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала полномасштабного вторжения защитники Украины приземлили 1 тыс. 562 российских дрона.

Потери ВСУ на войне против России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце августа заявлял, что в войне с РФ погибли уже почти 9 тысяч украинских героев.

В июле Владимир Зеленский в интервью WST заявлял, что потери украинских военных на фронте значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022.

В октябре заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука заявляла, что соотношение потерь среди украинских и российских войск на юге Украины составляет примерно 1 к 6,5.

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