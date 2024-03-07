Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их.

Дальнейшие задержки военной помощи от западных союзников, вероятно, отложат усилия ВСУ по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Этому помешает также запланированная РФ новая наступательная операция весной-летом этого года.

Как сообщает Институт изучения войны, дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность относительно будущей помощи ограничивает украинское оперативное планирование.

"Задержки с предоставлением критически важной помощи, заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских захватчиков, которые сейчас удерживают инициативу", - объясняют аналитики.

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Они напомнили объявление президента Владимира Зеленского о планах ВСУ провести в этом году контрнаступление. Тогда украинский лидер отметил, что первоочередной задачей остается оборона территории.

Президент рассказал, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024 года. По его мнению, это еще больше отсрочит возможности для Украины подготовиться и начать свое контрнаступление.

Как отмечают в ISW, хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи страны-агрессора во время широкомасштабных наступательных операций врага и способны нанести значительные потери противнику.

"Западная помощь в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать материальные и человеческие ресурсы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности ослабить российские наступательные усилия настолько, чтобы Украина смогла перехватить инициативу на всем театре военных действий", - подытожили в Институте изучения войны.

Проблемы с оружием и снарядами

Еще в феврале Институт изучения войны сообщал, что задержки в предоставлении военной помощи от Запада усугубляют дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

Forbes писал, что США неопределенностью и дискуссиями в Конгрессе подставили Украину - Киев не получил вовремя боеприпасы, гаубицы, ракетные установки и другое оружие.

Первой жертвой этой ситуации стала Авдеевка, из которой ВСУ вышли в ночь на 17 февраля. Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что она была очень хорошо укрепленной, однако удержать город не удалось из-за ряда других факторов, кроме недостатка оружия.

Дальнейшая катастрофическая нехватка снарядов у Сил обороны может привести к прорыву фронта, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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