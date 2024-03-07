Дальнейшие задержки военной помощи от западных союзников, вероятно, отложат усилия ВСУ по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Этому помешает также запланированная РФ новая наступательная операция весной-летом этого года.
Как сообщает Институт изучения войны, дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность относительно будущей помощи ограничивает украинское оперативное планирование.
"Задержки с предоставлением критически важной помощи, заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских захватчиков, которые сейчас удерживают инициативу", - объясняют аналитики.
Они напомнили объявление президента Владимира Зеленского о планах ВСУ провести в этом году контрнаступление. Тогда украинский лидер отметил, что первоочередной задачей остается оборона территории.
Президент рассказал, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024 года. По его мнению, это еще больше отсрочит возможности для Украины подготовиться и начать свое контрнаступление.
Как отмечают в ISW, хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи страны-агрессора во время широкомасштабных наступательных операций врага и способны нанести значительные потери противнику.
"Западная помощь в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать материальные и человеческие ресурсы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности ослабить российские наступательные усилия настолько, чтобы Украина смогла перехватить инициативу на всем театре военных действий", - подытожили в Институте изучения войны.
Проблемы с оружием и снарядами
Еще в феврале Институт изучения войны сообщал, что задержки в предоставлении военной помощи от Запада усугубляют дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины.
Forbes писал, что США неопределенностью и дискуссиями в Конгрессе подставили Украину - Киев не получил вовремя боеприпасы, гаубицы, ракетные установки и другое оружие.
Первой жертвой этой ситуации стала Авдеевка, из которой ВСУ вышли в ночь на 17 февраля. Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что она была очень хорошо укрепленной, однако удержать город не удалось из-за ряда других факторов, кроме недостатка оружия.
Дальнейшая катастрофическая нехватка снарядов у Сил обороны может привести к прорыву фронта, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.