Штаты были одним из крупнейших поставщиков гаубиц и ракетных установок, а также боеприпасов к ним.

В конце декабря 2023 года помощь США Украине закончилась, а пророссийские республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение президента Джо Байдена выделить еще $61 млрд, украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали это предательство, пишет Forbes.

Штаты были одним из крупнейших поставщиков гаубиц и ракетных установок, а также боеприпасов к ним. И если еще недавно, этим летом, украинская артиллерия имела паритет, если не превосходство, то сегодня русские имеют пятикратное преимущество. Украинские батареи выпускают около 2000 снарядов в день против вражеских 10 тыс. снарядов.

И в результате российские артиллеристы становятся дерзкими, отмечает издание. Аналитическая группа Frontelligence Insight зафиксировала более 14 концентраций артиллерии и сил противника только за январь.

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"Наш анализ показывает, что это сигнализирует об уменьшении страха среди российских сил, возможно, вызванного возобновлением нехватки боеприпасов у украинской стороны. К сожалению, эта ситуация дает России возможность применить хорошо известный подход - систематическое разрушение городских территорий, делающее их незащищенными"

Ближе к линии фронта украинские бригады компенсировали артиллерийское голодание FPV-дронами, но враг размещает артиллерию на расстояниях от 15 до 24 км от линии фронта, что делает их практически досягаемыми для большинства FPV.

Поставки GLSDB с GPS-наведением могут помочь Украине, но пока неизвестно, сколько именно их отправили. Самый надежный способ восстановить артиллерийский паритет и предотвратить разрушение городов - купить для Украины больше снарядов и ракет для гаубиц и пусковых установок, отмечает издание.

Украина получила GLSDB

31 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Украина уже получила "легкие бомбы малого диаметра". По ее словам, они уже направляются на фронт.

Прошлой зимой GLSDB вошли в один из пакетов военной помощи США. Но проходили они по статье расходов, которая предусматривала не отправку со складов Пентагона, а заказ новых бомб у промышленности. Именно поэтому они поступили только теперь.

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