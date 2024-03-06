Боец в ярости из-за того, что Конгресс США медлит с возобновлением помощи Украине.

Американский доброволец из Джорджии Гаррисон Фостер, в ужасных выражениях описал дефицит снарядов на передовой в Украине, пишет CNN.

"Я думаю, что этот год будет худшим за всю войну. Есть определенные подразделения, у которых… заканчиваются танки", - заявил он.

Боец в ярости из-за того, что Конгресс США медлит с возобновлением помощи Украине:

Видео дня

"Это неописуемо, потому что для меня это так смешно. Я имею в виду, что количество чепухи, вытекающей из всей этой политики, просто смехотворно. Нет смысла пытаться представить это в каком-либо свете, где нам выгодно, чтобы Россия забрала Украину. Это будет очень плохо для нас".

Дефицит снарядов на передовой

Напомним, как писал УНИАН со ссылкой на CNN, украинские защитники и местные жители опасаются того, что их ждет дальше в связи с острым дефицитом снарядов и продвижением войск РФ на Авдеевском направлении.

"Представьте себе, что война приближается к вашему порогу. Вы бы тогда колебались? Нам нужно оружие. Враг гораздо сильнее. Без помощи мы не выживем, не устоим как нация, как страна. Нас просто уничтожат", - заявил командир одного из подразделений на передовой.

Вас также могут заинтересовать новости: