Оккупанты получают выгоду от этого и подстраивают соответственно свои штурмы.

Задержки в оказании военной помощи от Запада усиливают нехватка боеприпасов в Вооруженных сил Украины.

Как сообщили аналитики ISW, такое положение вещей подрывает способность украинских войск использовать западные контрбатарейные системы. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что за последнюю неделю оккупанты увеличили интенсивность артиллерийских ударов почти на 25% и обстреляли Украину более 1500 раз, поразив более 570 населенных пунктов.

Также эксперты вспомнили о статье в The New York Times, в которой указывается, что украинские защитники на критически важных участках фронта, например возле Авдеевки, ограничивают использование артиллерийских снарядов. Силы обороны могут поражать только большие массы наступающих захватчиков. Однако россияне уже адаптировались к этому и осуществляют штурмы небольшими группами.

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По словам украинского аналитика Петра Черника, у ВСУ относительно лучшие контрбатарейные возможности, чем ВС РФ, поскольку они располагают американскими радарами AN/TPQ-36 (48 и 50), а также немецкой системой COBRA.

"Контрбатарейные радары эффективны тем, что они обнаруживают приближающийся огонь и рассчитывают место его происхождения, чтобы артиллерия могла вести ответный огонь", — пояснили аналитики.

В ISW отметили, что нехватка боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько большое количество снарядов, имеющихся в распоряжении ВСУ для преследования целей.

В то же время оккупанты получают выгоду от нехватки боеприпасов в Украине и ее дальнейшей неспособности вести достаточную контрбатарейную войну, и эта динамика, вероятно, будет обостряться по мере того, как период нехватки снарядов в ВСУ будет затягиваться.

Дефицит боеприпасов- что известно

Армия Украины доминировала первый год в боях - это признает Запад. Но 2023 год стал "провалом" - из-за недостаточного количества техники и боеприпасов ВСУ стали "охотниками на убийц" с ограниченным ресурсом.

Из-за критической нехватки боеприпасов и оружия украинцы не могут позволить себе точечно бить по России - по одному, двум солдатам. Россияне знают об этой украинской проблеме, они приспособились на передовой и перемещаются небольшими группами, одновременно собирая больше людей для начала штурмов.

Как писал Forbes, США неопределенностью и дискуссиями в Конгрессе подставили Украину - Киев не получил вовремя боеприпасы, гаубицы, ракетные установки и другое оружие, необходимое для войны с Россией.

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