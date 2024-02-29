По словам военного эксперта Александра Коваленко, РФ получает значительную поддержку в виде боеприпасов от своих партнеров.

Катастрофическая нехватка снарядов у Сил обороны может привести к прорыву фронта, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Самый критический момент будет тогда, когда мы вообще не будем использовать артиллерию. То есть это когда артиллерийская батарея будет в сутки делать по несколько выстрелов. Это все приведет к проседанию фронта и прорыву на тех или иных локациях, которые наиболее уязвимы и на которые больше всего количество вражеской группировки давит", - пояснил Коваленко.

Он также добавил, что сейчас РФ значительно превосходит Украину в количестве выпущенных снарядов, но и Кремль сократил их использование.

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"Ситуация довольно сложная, у нас дефицит, который не позволяет не только вести наступательные действия. У нас есть даже проблема с обороной из-за того, что нет пропорционально разделения боекомплекта между артиллерийскими подразделениями. В свою очередь Россия сейчас получает значительную поддержку от Северной Кореи, от Ирана в этом вопросе. И они хоть и не могут делать среднестатистически столько выстрелов, сколько это было в 2022 году, но все равно это значительно больше, чем себе можем позволить мы", - сказал эксперт.

Проблема со снарядами у Сил обороны: что надо знать

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, ситуацию с нехваткой снарядов в Украине можно сравнить с тем, что было в начале 2022 года.

Из-за этой проблемы, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо европейским партнерам, где говорилось о критической нехватке боеприпасов в украинской армии. Враг выпускает втрое больше снарядов, чем Силы обороны. Отмечается, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

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