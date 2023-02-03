Минувшие сутки на фронте отметились рядом вражеских атак на украинские позиции.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба в Facebook.

Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы 21 населенного пункта Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг обстрелял районы шести населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской; на Лиманском направлении обстреляно было пять населенных пунктов на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись шесть населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали 12 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов.

Война в Украине - текущая ситуация

За сутки авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения оккупантов. Также поражен пункт управления и склад боеприпасов противника.

Россия не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары по гражданским объектам и помещениям мирного населения. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по украинской территории.

В Бахмуте Донецкой области попали под обстрел и получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков. По словам волонтера, он с коллегой утром получил задание эвакуировать нескольких человек, пострадавших от обстрелов. Когда они приехали на указанное место, российские войска открыли огонь.

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