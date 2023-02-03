Россияне совершили более 70 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по украинской территории. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Россия не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары по гражданским объектам и помещениям мирного населения.

"За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных, два из них - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины", - говорится в сообщении.

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Указано, что от вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Также в Генштабе предупредили о высоком уровне угрозы дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине - текущая ситуация

Институт изучения войны считает, что Путин переоценил готовность армии РФ к большому наступлению. Аналитики ожидают, что крупное наступление РФ закончится досрочно без большого успеха.

Военный обозреватель Олег Жданов объяснил, будут ли новые попытки высаживать российский десант в украинском тылу. Он отметил, что теоретически Россия к такому варианту готова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война дошла до той стадии, где предстоящее стратегическое поражение России стало уже очевидным. Однако враг еще имеет ресурсы для тактических действий.

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