Аналитики считают, что Путин переоценил готовность армии РФ к большому наступлению.

Кремль, вероятно, опять переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта" – говорится в новой сводке.

В ISW полагают, что давно обсуждаемое крупное российское наступление, скорее всего, завершится преждевременно – во время апрельского сезона весенних дождей или раньше. При этом аналитики полагают, что российская армия не сможет достигнуть существенного оперативного успеха.

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"Истощение российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после включения западных танковых поставок", – отмечают аналитики.

Война в Украине – последние новости

По оценкам независимых наблюдателей из проекта Oryx, с начала вторжения армия России потеряла в Украине более 9000 единиц военной техники. В это число входят только те машины, уничтожение которых подтверждено на фото и видео.

В Пентагоне полагают, что ВСУ придется отойти от Бахмута, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления. В то же время США советуют украинскому командованию тянуть время, дожидаясь поставок нового оружия.

Министерство внутренних дел начало формировать добровольческие штурмовые бригады. Как утверждается, они будут освобождать украинские территории от российских оккупантов.

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