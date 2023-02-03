Несколько других людей, которые были с ними, погибли.

В четверг, 2 февраля, в Бахмуте Донецкой области попали под обстрел и получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сьорсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Как пишет издание VG, об инциденте рассказали их родственники и сам Йонсен. По словам волонтера, он с коллегой утром получили задание эвакуировать нескольких человек, пострадавших от обстрелов. Когда они приехали на указанное место, российские войска открыли огонь.

"Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Потом начали (обстрел) района, когда увидели, что мы выжили", – рассказал доброволец.

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Он подчеркнул, что несколько других людей, которые были с ним и Трелвиком, погибли.

В то же время мать Сандера Серсвена Трелвика рассказала, что он получил ожоги 30-40% тела. Кроме того, волонтер получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь в Днепре на лечение. По ее словам, власти Норвегии готовят эвакуацию раненых граждан через Польшу на родину.

В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили в комментарии VG, что им известно об инциденте. Однако от подробностей в ведомстве отказались.

Ситуация в Бахмуте

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии. Эту информацию ISW подтвердили украинские военные.

В то же время в ISW подчеркнули, что захват Бахмута российскими войсками не является неизбежным. Однако ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

Кроме того, украинские пограничники ликвидировали восьмерых российских захватчиков вблизи Бахмута в Донецкой области. Они попытались окружить и взять штурмом опорный пункт украинских защитников вблизи города и поплатились за это.

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