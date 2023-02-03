Также поражен был пункт управления и склад боеприпасов противника.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.

Война в Украине: последние новости

Российские оккупанты пытаются захватить Донбасс и готовятся к большому наступлению. Аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового крупного наступления в Украине.

В то же время в Пентагоне считают, что ВСУ придется отойти от Бахмута, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления. США советуют украинскому командованию тянуть время, ожидая поставок нового оружия.

Министерство внутренних дел начало формировать добровольческие штурмовые бригады. Как утверждается, они будут освобождать украинские территории от российских оккупантов.

По оценкам независимых наблюдателей из проекта Oryx, с начала вторжения армия России потеряла в Украине более 9000 единиц военной техники.

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