Уже зафиксирован перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

Российские захватчики срочно перемещают из оккупированного Крыма самолеты и вертолеты после серии взрывов на полуострове.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"После последних событий в Крыму рашисти срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы РФ", - заявляют в разведке.

В частности, оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в разведке, уже зафиксирован перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

Так, 11 августа сначала до аэродрома Гвардейское было переброшено 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) и 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

Однако, уже 17 августа зафиксирован перелет вертолетов:

3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

3 вертолета КА-27 из состава 318 ОСмАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодар.

Также, 17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, размещенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (СмАД) 11 армии ВВС и ПВО Восточного ВО в Приморско-Ахтарск;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 СмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;

5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевскую;

"Во время перелета у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования", - заявили в разведке.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на аэродроме "Саки" в Крыму произошли взрывы. Украинская сторона отрицает свое причастие к ним, хоть и довольна результатом. Из-за инцидента, согласно данным ВС ВСУ, Россия потеряла 9 самолетов.

А 16 августа взрывы прогремели на военном складе возле Джанкоя. Украина тоже не взяла ответственность за них, хотя западные СМИ сообщили, что это работа элитного подразделения наших войск.