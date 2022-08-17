Российские медиа массово цитируют заявление итальянского журналиста.

Россия использует слова так называемых западных "экспертов" для продвижения своей пропаганды. После взрывов в Крыму росСМИ начали массово цитировать заявление итальянского журналиста Доменико Квирико. Он выразил мнение, что удары по территории полуострова приведут к "неизбежной третьей мировой войне".

Соответствующей информацией поделился Центр противодействия дезинформации при СНБО в официальном Telegram-канале.

В комментарии изданию La Stampa Квирико выразил обеспокоенность "украинским нападением" на Крым. По словам так называемого "эксперта", последствия для мира могут быть катастрофическими, ведь за этой атакой стоит "желание уничтожить российское единство".

"Если Зеленский, как он заявил в одном из последних обращений к народу, решив приступить к отвоеванию всех украинских территорий из Крыма, то эти полгода будут адом", — сказал Квирико.

Слова итальянского журналиста активно продвигают российские СМИ. В ЦПД предупредили, что автор назвал нападение на Крым эквивалентом наступления на Москву.

Это стало частью кремлевской пропаганды. РФ стремится напугать всех третьей мировой войной в случае последующих атак на территорию полуострова и таким способом удержать временно оккупированные регионы Украины.

Напомним, 10 августа на аэродроме "Саки" в Крыму произошли взрывы. Украинская сторона отрицает свое причастие к ним, хоть и довольна результатом. Из-за инцидента, согласно данным ВС ВСУ, Россия лишилась 9 самолетов.

А 16 августа взрывы прозвучали на военном складе возле Джанкоя. Украина тоже не взяла ответственность за них, хотя западные СМИ сообщили, что это работа элитного подразделения наших войск.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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