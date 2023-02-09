Ударом также поражен склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

8 февраля 2023 года украинские защитники попали в военный аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Ликвидировано более 100 российских захватчиков.

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадания в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов", – говорится в сообщении Бердянской городской военной администрации в Telegram.

Отмечается, что ударом также поражен склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами противника и радиолокационная станция.

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Ситуация в Запорожской области

В четверг, 9 февраля, в Запорожье местные жители услышали звуки взрывов. Впоследствии в Запорожской ОВА сообщили, что Россия пытается в очередной раз атаковать область. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Кроме того, российские оккупанты завезли на Запорожскую атомную электростанцию персонал с Калининской АЭС. Отмечается, что захватчики обещают им подготовку на "полномасштабном" тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики во временно оккупированном Токмаке Запорожской области обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

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