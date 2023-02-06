Украинские инструкторы отказались сотрудничать с противником.

Российские оккупанты завезли на Запорожскую атомную электростанцию персонал с Калининской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram. "На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию прибыл персонал с Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители атомных специальностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики обещают им подготовку на "полномасштабном" тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны учить на нем, от работы на врага отказались, и оккупанты заблокировали им доступ к рабочим местам.

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"Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь нельзя. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и предлагают перевезти в Энергодар семьи", - отметили в пресс-службе компании.

В то же время предателям из ЗАЭС, подписавшим контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно уменьшили зарплату. Кроме того, коллаборантам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных "при Украине" отпусков.

Ситуация на Запорожской АЭС - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.

27 января в Генштабе сообщили, что оккупанты планируют восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции с целью подачи питания для транзита электроэнергии в Россию.

По данным "Энергоатома", из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, а также нехватке собственных кадров россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

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