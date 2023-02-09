После объявления воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.

В четверг, 9 февраля, в ряде областей Украины на востоке и юге была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта тревог alerts.in.ua.

После 13:00 появилась информация, что в Запорожье местные жители слышат звуки взрывов. Об этом сообщило и "Суспильне" в своем Телеграмм-канале. В городе и области тоже раздаются сирены.

Позже в Запорожской сообщили, что Россия пытается в очередной раз атаковать. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Также попросили не распространять фото- и видеоматериалы.

Видео дня

"Не помогайте вражеским и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", — написали в Запорожской ОВА.

Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые были слышны в городе, — это эхо из соседней общины. В самом Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы.

По данным Запорожской ОВА, прилет был в поле около села в Матвеевской общине.

Карта воздушных тревог в Украине 09.02.2023

Россия может пойти в наступление в Запорожской области

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое масштабное наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: