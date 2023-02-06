Взрывы в Бердянске слышали сегодня днем.

В оккупированном Бердянске в понедельник днем, 6 февраля, слышали громкие звуки взрывов.

Громкие взрывы в Бердянске сегодня прогремели около 13 часов, сообщила глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина "Суспильному". По словам чиновницы, известно, что было три взрыва.

"...Два (взрыва - Ред.) - вроде, сработало вражеское ПВО (противовоздушная оборона - Ред.). Один - своей цели достиг", - сообщила глава военной администрации.

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Ранее о том, что в Бердянске звучали взрывы, в сети писали местные жители.

Ситуация в Бердянске - сегодня это стоит знать

РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину захватила Бердянск. Город захвачен, но не покорен. В Бердянске уже не раз раздавались взрывы.

В частности, 13 января стало известно, что там якобы взорвали машину "главы военно-гражданской администрации" Бердянского района Алексея Кичигина. Российские пропагандисты сообщали, что коллаборант выжил "по счастливой случайности".

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