В оккупированном Бердянске в понедельник днем, 6 февраля, слышали громкие звуки взрывов.
Громкие взрывы в Бердянске сегодня прогремели около 13 часов, сообщила глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина "Суспильному". По словам чиновницы, известно, что было три взрыва.
"...Два (взрыва - Ред.) - вроде, сработало вражеское ПВО (противовоздушная оборона - Ред.). Один - своей цели достиг", - сообщила глава военной администрации.
Ранее о том, что в Бердянске звучали взрывы, в сети писали местные жители.
Ситуация в Бердянске - сегодня это стоит знать
РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину захватила Бердянск. Город захвачен, но не покорен. В Бердянске уже не раз раздавались взрывы.
В частности, 13 января стало известно, что там якобы взорвали машину "главы военно-гражданской администрации" Бердянского района Алексея Кичигина. Российские пропагандисты сообщали, что коллаборант выжил "по счастливой случайности".