В ночь на среду, 22 февраля, в Сумах прогремел взрыв. Позже выяснилось, что это была работа украинской противовоздушной обороны.

Ночью Telegram-каналы сообщили, что в городе раздаются взрывы. Впоследствии в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации отметили, что горожане слышали работу ПВО.

"Взрыв, который вы слышали в Сумах - работа ПВО", - говорится в сообщении. В ОВА отметили, что цель была поражена. Также сейчас в Сумской области не раздается воздушная тревога.

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Обстрелы Сумщины

Как известно, только за минувшие сутки в Сумской области в результате вражеских обстрелов было зафиксировано 78 взрывов. По данным Сумской областной военной администрации, оккупанты в течение дня обстреляли пять территориальных громад области.

В частности, в результате минометного обстрела села Грабовское Краснопольской территориальной громады около 14:00 (зафиксировано пять прилетов) поврежден один частный дом и одно хозяйственное здание. Обстрелы продолжились в 15: 50 − семь прилетов из миномета и один - из артиллерии.

Также россияне обстреливали из минометов и артиллерии территорию Эсманской, Белопольской, Новослободской, Ворожбянской громад. На территорию Белопольской громады сбросили 17 мин и обстреливали из САУ − зафиксировано пять прилетов.

По данным ОВА, в Новослободской громаде минометный обстрел продолжался с 10:00 − 25 прилетов. В Ворожбянской - с 10:20 происходил артиллерийский обстрел (САУ) − 12 прилетов. В Эсманской в 10:25 российские захватчики сбросили шесть мин.

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