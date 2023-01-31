В промышленном здании предприятия повреждены крыша, перекрытия и окна.

В Сумской области в одно из госпредприятий вероятно попала ракета, в результате чего ранения получили двое гражданских.

Как сообщает оперативное командование "Пивнич", около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка произошел взрыв.

"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытия, окна. Пострадали двое гражданских, которые доставлены в лечебное учреждение машиной "скорой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время другая информация уточняется.

Ситуация в Сумской области

Россияне уже не раз обстреливали Сумскую область, в результате чего есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 19 января россияне из минометов били по Краснопольской громаде, взорвались восемь мин. Кроме того, противник с дрона сбросил взрывчатку на приграничные территории области.

20 янаря утром российские диверсанты пытались прорваться в область, но безуспешно.

А 23 января российские захватчики обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба Сумской области.

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