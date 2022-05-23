В городе раздавались выстрелы, и вздымались столбы черного дыма от взорванных железнодорожных путей.

Сегодня в результате успешной спецоперации во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе, были слышны выстрелы и видны клубы черного дыма от взорванных железнодорожных путей.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, во временно оккупированном россиянами городе украинские спецслужбы и военные, а также мелитопольские партизаны сегодня совершили очередную удачную спецоперацию.

"Эта спецоперация касается парализации поставки оккупантами огнестрельного оружия и боеприпасов в город Мелитополя и ко всем оккупированным территориям. Думаю, что чуть позже украинские спецслужбы опубликуют детали этой спецоперации и сообщат, какие потери понес враг. Спецоперация сегодня проведена действительно успешно, она уже дала свои результаты", - акцентировал Федоров.

Городской голова Мелитополя добавил, что последствия украинской спецоперации российские оккупанты отрабатывают по своим стандартным протоколам.

"Особенно меня обрадовала реакция коллаборантов, которые были очень обеспокоены. Потому что за последнюю неделю - это уже четвертая спецоперация с участием украинских партизан. Конечно, напряжение у коллаборантов и российских оккупантов растет", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что местные мирные жители Мелитополя понимают, что действия украинских спецслужб и партизан касаются только российских оккупантов.

"Они видят, что все спецоперации направлены только против российских военных и не угрожают мирным жителям временно оккупированных территорий. А именно этим местных мирных жителей пугают российские оккупанты. Это бред, который в очередной раз распространяют российские захватчики", - сказал Федоров.

Как сообщал УНИАН, Мелитополь с 25 февраля находится под контролем войск Российской Федерации. По информации городского головы Ивана Федорова, патриоты уже провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

18 мая утром в городе прогремел взрыв его слышали практически во всех районах города. По данным местных СМИ, вероятно, партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество ликвидированных рашистов уточняется.

Позже Штаб обороны Запорожского края сообщил, что в районе мясокомбината был осуществлен дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов. Состав поезда - 10 вагонов, подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что оккупанты отделались легким испугом, потому что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, а не сам поезд.

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