Российские оккупанты не могут поймать партизан.

Жители Мелитополя продолжают героическое сопротивление российским оккупантам - в городе действуют партизаны, которые уничтожают врага.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, с началом оккупации мелитопольцы оказывают врагу мирное сопротивлени. Когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.

По данным разведки, за время оккупации города подтверждено уничтожение 100 российских военных. По словам мэра города, оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, поскольку против них весь Мелитополь.

Напомним, Мелитополь находится в оккупанции российских военных с 1 марта.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля украинская разведка сообщала о том, что движение сопротивления Мелитополя ликвидировало 70 оккупантов. Среди ликвидированных были и кадыровцы. На телах обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются скрыть этот акт сопротивления.

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