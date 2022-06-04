На основе этого перечня внутренне перемещенные лица будут получать выплаты.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий своим приказом утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенные лица будут получать выплаты.

Об этом в субботу, 4 июня, сообщает портал Минреинтеграции.

"Напоминаем, перечень не является фиксированным документом - он регулярно актуализируется. По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), добавились: одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях", - говорится в сообщении.

Министерство также опубликовало соответствующий документ с перечнем. Всего в него вошли 8 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (7 общин), Донецкой (66 общин), Запорожской (64 общины), Луганской (37 общин), Николаевской (23 общины), Харьковской (51 община), Херсонской (49 общин) и Сумской (13 общин) областей.

Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, получат денежную помощь от государства.

"Как мы сообщали, указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это: территории, которые являются временно оккупированными; территории, находящиеся в окружении (блокировании); территории, на которых продолжаются активные боевые действия. Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться к своей военной администрации (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - отмечают в министерстве.

Актуальные данные о статусе территорий также можно получить с помощью цифровой карты.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, с 24 февраля под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов: многие из них уже не пригодны для цивилизованной жизни

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