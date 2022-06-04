Президент подчеркнул, что многие из них уже не пригодны для цивилизованной жизни.

Под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов Украины, многие из них уже не пригодны для цивилизованной жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции мэров США.

"Всего в Украине с 24 февраля под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов. Это и большие города, и маленькие городки. В каждом из них есть разрушения. Значительное количество из них просто не пригодно для цивилизованной жизни. Вот такую реальность принесла Россия. Когда в городах нет связи, нет электричества, нет просто воды. Когда бомбы и ракеты могут уничтожить любое здание – даже детский сад или университет. Когда весь город может быть просто сожжен", - отметил он.

Президент Украины верит в победу над оккупантом, поэтому власть запланировала амбициозный проект восстановления Украины после этой войны.

Он пригласил мэров американских городов к реализации этого проекта.

"Благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех наших партнеров украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу. Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира. Поэтому мы уже предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые были разрушены российскими ударами. И отстроить их по самым современным технологиям", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну.

Зеленский отметил, что полномасштабная война в Европе и дестабилизация мировых рынков, которые произошли по вине России, непосредственно сказываются на жизни каждого народа и всех городов свободного мира. Он призвал мэров США "давить на Россию еще больше" и участвовать в восстановлении украинских городов и громад, которые освобождены от оккупантов.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук советовала жителям временно оккупированных территорий не брать российские паспорта и не оставаться под оккупацией.

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