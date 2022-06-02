Для некоторых категорий льготы должны сохраниться.

С 1 июля польское правительство готовится перестать выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 грн) на питание и проживание беженцев из Украины.

Об этом сообщил заместитель главы МВД и представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер в эфире TVP Info, пишет Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал он.

При этом Боссернакер добавил, что будут и исключения. Для некоторых категорий, к примеру, людей с инвалидностью, беременных или многодетных льготы сохранятся.

Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготы на первые 60 дней. Месяц назад срок был продлен еще на 60 дней.

"Мы предоставляем огромные социальные выплаты - от 300 злотых на каждого до 500 злотых+ на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок", - заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный политик из консервативной партии "Право и справедливость".

Так, Силезское воеводство оценило текущие расходы на беженцев в 190 млн злотых (115 тыс. украинцев подали заявки на PESEL), из которых выплата 40 злотых на человека в день составила 160 млн злотых.

Местные самоуправления Нижней Силезии оценивают затраты в 64,5 млн злотых, а Подкарпатское воеводство - в 35,5 млн злотых. В свою очередь, мазовецкий воевода уже перечислил местным самоуправлениям 256 млн злотых.

Как сообщили в польском МВД, по состоянию на 17 мая 2022 года по всей стране было подано уже более 190 тысяч заявлений, что подразумевает выплату более 821 млн 910 тысяч злотых.

"Мы только начинаем широкий спектр мероприятий, направленных на активизацию украинцев в трудоустройстве. Уже 14 тысяч (из них, в том числе 11 тыс. женщин), нашли легальную работу в нашем регионе. Мы ждем специального акта, который поможет финансировать обучение польскому языку и курсы повышения квалификации, что, безусловно, поможет вам найти свое место на рынке труда", - рассказала пресс-секретарь Силезского воеводы Алина Кухаржевска.

Ранее сообщалось, что часть украинских беженцев в Чехии, возможно, будет лишена права получать гуманитарную дотацию в размере 5 тыс. крон.

Тем временем польские предприятия начинают предлагать "мужскую работу" украинским женщинам, бежавшим от войны в Украине. Таким образом работодатели хотят закрыть вакансии для мужчин, дефицит которых сейчас испытывает каждая отрасль польской экономики, а также дать возможность беженкам трудоустроиться и зарабатывать.

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