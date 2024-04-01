Оккупанты продолжают нести потери в Украине.

В марте Черноморский флот Российской Федерации потерял один корабль, еще четыре судна удалось повредить.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил обороны Юга. Они опубликовали иллюстрацию в стиле игры "морской бой", отметив, что прошлый месяц был плохим для российского флота.

Так, в марте затонул российский сторожевой корабль "Сергей Котов", который спустили на воду только 2022 году. Повреждения получили большие десантные корабли "Константин Ольшанский", "Ямал" и "Азов", а также - разведывательный корабль "Иван Хурс".

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Потери России в Украине: данные о флоте

Согласно последнему сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли уже 26 кораблей и катеров, а также одну субмарину.

В Военно-морских силах отмечали, что из 13 российских больших десантных кораблей в строю остаются только 5. В целом украинским силам удалось уничтожить четыре БДК.

Напомним, патрульный корабль "Сергей Котов" затопили с помощью морских дронов в ночь на 5 марта. В украинской разведке отмечали, что на его борту находился готовый к боевому дежурству вертолет.

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