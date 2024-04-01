В марте Черноморский флот Российской Федерации потерял один корабль, еще четыре судна удалось повредить.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сил обороны Юга. Они опубликовали иллюстрацию в стиле игры "морской бой", отметив, что прошлый месяц был плохим для российского флота.
Так, в марте затонул российский сторожевой корабль "Сергей Котов", который спустили на воду только 2022 году. Повреждения получили большие десантные корабли "Константин Ольшанский", "Ямал" и "Азов", а также - разведывательный корабль "Иван Хурс".
Потери России в Украине: данные о флоте
Согласно последнему сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли уже 26 кораблей и катеров, а также одну субмарину.
В Военно-морских силах отмечали, что из 13 российских больших десантных кораблей в строю остаются только 5. В целом украинским силам удалось уничтожить четыре БДК.
Напомним, патрульный корабль "Сергей Котов" затопили с помощью морских дронов в ночь на 5 марта. В украинской разведке отмечали, что на его борту находился готовый к боевому дежурству вертолет.