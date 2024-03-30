Плетенчук отметил, что там остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы выведены.

Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Такое заявление сделал капитан 3 ранга, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук:

"Основной силой у них в Крыму считался флот. Сейчас он фактически чуть ли не в полном составе Крым покинул. Я имею в виду, что большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я про "Циклон" сейчас", – рассказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Также перебазированы основные боевые единицы, подчеркнул спикер Военно-морских сил ВСУ.

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"Можно сказать, что там оставили если не тех, кого не жалко, то тех, кого, видимо, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске. Конечно, там остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы выведены", – резюмировал он.

Ситуация с кораблями РФ в Черном море

С начала полномасштабной войны Украина потопила или поразила треть военных кораблей РФ в Черном море. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, был поражен, в частности, десантный корабль "Константин Ольшанский", который до 2014 года был украинским. Россия украла его во время аннексии Крыма.

29 марта в эфире телемарафона Плетенчук отмечал, что российский флот в акватории Черного моря не проявляет какой-либо активности. Утром был зафиксирован один кратковременный выход одного носителя крылатых ракет – субмарины. Однако она вернулась в пункт базирования.

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