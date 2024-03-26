ВСУ уничтожили 4 БДК оккупантов, и еще 5 остаются в строю.

С начала полномасштабной войны Украина значительно проредила Черноморский флот РФ, в частности, удалось уничтожить четыре больших десантных корабля, а на ходу у оккупантов остались 5 БДК. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Если брать большие десантные корабли, то их в строю остается 5 единиц из 13, которые были у них в начале полномасштабного вторжения", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что четыре БДК были уничтожены, и еще 4 находились в ремонте, среди которых были и недавно пораженные "Азов" и "Ямал".

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"Ямал" закончил уже ремонт и должен был уже выходить на испытания - получил повреждения - возвращается в ремонт. "Азов" получил повреждения и остается в ремонте. Теперь можно еще сюда добавить "Константина Ольшанского". То есть всего было 14. Пять остается в строю по состоянию на сейчас. И пять фактически находятся в ремонте вместе с "Константином Ольшанским", - пояснил Плетенчук.

Что касается остальных кораблей, то, как отметил спикер ВМС, всего в Крыму на ремонте находятся 15 поврежденных судов. По его мнению, можно сказать, что треть корабельного состава Черноморского флота РФ фактически выведена из строя или уничтожена.

"К сожалению, если брать качественные показатели, остается в строю самые опасные образцы вооружения - это носители крылатых ракет "Калибр". Среди которых есть подводные и надводные лодки", - отметил Плетенчук.

Он напомнил, что таких кораблей уничтожено Украиной два: подводная лодка "Ростов-на-Дону" и малый ракетный корабль "Аскольд".

"Поэтому в принципе их десяток в среднем. Потому что эта цифра колеблется в зависимости от боеготовности, остается в строю. Однако они имеют проблемы с логистикой. И, как видите, в течение длительного времени они не применяются", - подытожил Плетенчук.

Украина последовательно уничтожает Черноморский флот РФ

25 марта спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что поражен корабль "Константин Ольшанский", который в 2014 году Россия украла у Украины. Он больше не боеспособен.

А 23 марта Силы обороны Украины успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры. Позже в ВМС ВСУ добавили, что во время успешной операции поражен также разведывательный корабль "Иван Хурс".

Общие морские потери РФ на 26 марта 2024 года составили 26 кораблей/катеров и одну субмарину, речь идет о подводной лодке "Ростов-на-Дону".

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