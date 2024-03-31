Было уничтожено 15 танков, 20 ББМ и 44 артсистемы.

Вооруженные силы Украины обезвредили на фронте за сутки 650 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 31 марта Россия потеряла на войне 442 170 военных.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили много вражеской техники на поле боя, в частности:

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танков - 6966 (+15);

боевых бронированных машин - 13304 (+20);

артиллерийских систем - 11050 (+44);

средства ПВО - 743 (+7);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30);

крылатые ракеты - 2048 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47);

специальная техника - 1823 (+9).

Также на металлолом уже отправили 1023 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам на фронте и внутри страны. Американские аналитики убеждены, что им вряд ли удастся развернуть мобильные огневые группы в достаточном количестве.

Сейчас враг сосредоточил основные усилия на атаках в направлении Часового Яра Донецкой области.

Длительный период Украина воевала в условиях нехватки боеприпасов, вызванной в том числе блокадой помощи в основном дружественным к России крылом Республиканской партии США. Но ситуация начинает меняться - Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

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